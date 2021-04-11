Cenk Tosun sezonu kapattı

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, ağır bir sakatlık yaşadı. Hava topu mücadelesinde yerde kalan ve acılar içerisinde dizini tutan tecrübeli forvet, sedyeyle kenara aındı. Sağlık ekibi, Cenk'e hemen müdahale ederken yıldız oyuncunun diz kapağının çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş’a ara transfer döneminde Everton’dan kiralık olarak dönen ve Siyah-Beyazlılar’daki ikinci macerasına istediği gibi başlayamayan Cenk, takımla İstanbul'a dönüp havaalanından direkt olarak hastaneye götürülecek. Cenk'in dizine özel alçı yapıldı ve bandaj ile sabitlendi.

Çıktığı ilk lig maçında sonradan oyuna girip Gençlerbirliği’ne 2 gol atmıştı. Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcunun şanssızlığı devam ediyor. Erzurumspor maçında talihsiz bir sakatlık geçiren Cenk'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü. (FANATİK)