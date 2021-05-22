Cenk Tosun sahalara dönüş tarihini açıkladı

Şampiyonluk coşkusunda sevinç gözyaşları döken bir diğer isim Cenk Tosun idi… Everton'dan devre arasında kiralanan yıldız forvet, Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlıkla yürekleri burkmuştu. Takımı yalnız bırakmasından dolayı zor günler geçiren Cenk, çifte kupa zaferiyle yeniden hayata döndü. Milli futbolcu, muhabirimiz Ali Aydın'a şampiyonluğun ne kadar değerli olduğunu şu sözlerle anlattı:

‘ARALIKTA HAZIR OLURUM’

“Devre arasında yuvama geldim. Gelirken ‘şampiyon olacağız' demiştim, öyle de oldu. Sakatlık beni çok yaralamıştı ama çifte kupalı zaferler moralimi çok yükseltti. Şimdi artık kendime bakma zamanı. En geç aralık gibi sahalara döneceğim. Sözleşme süremin bitmesine 6 ay kalacak. İlk önce Everton ile görüşeceğim. Beşiktaş'a geri dönebilirim. Burası benim yuvam. Zaten bir gün futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım.

‘BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARIR’

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi sakatlanmıştım. Pandemiden dolayı ertelenince ‘Oh bana yaradı' demiştim ama yine talihsizlik yaşadım. Gelecek yıl Dünya Kupası var ama ben şimdiden konuşmayacağım. Tek isteğim sağlıklı olarak sahalara geri dönmek. Gönül isterdi ki ‘Bizim çocuklar'la Avrupa Şampiyonası'nda olaydım. Şenol Hoca ve arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bu işi başaracaklar.”

‘GENÇLERİN HEDEFİ PREMİER LİG OLMALI’

Cenk, genç Türk futbolculara bazı tavsiyelerde bulundu. Milli golcü, “Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Bunu gitmeden önce de öyle düşünüyordum, oraya gittikten sonra da öyle düşünüyorum. En hızlı, en tempolu, en sert, en güzel futbol orada oynanıyor. En önemli, en pahalı futbolcuların olduğu lig orası. O yüzden her genç Türk'ün hedefinin bence Premier Lig olması lazım” dedi.

‘HEPİMİZ KARDEŞİZ’

Yıldız golcü, Beşiktaş'ta takımdaşlık ve arkadaşlık duygusunun her zaman üst seviyede olduğunu söyledi. Cenk, “Bizim idmanda bile birbiriyle tartışan futbolcular bile olmadı, olmasın da. Hepimiz işimizi yapıyoruz, hepimiz kardeşiz. Beşiktaş'ı bir yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Bunlar şampiyonluğu getiren küçük sinyaller” diye konuştu.

‘SERGEN YALÇIN’LA BÜYÜDÜM’

Almanya'dan Türkiye'nin yolunu Gaziantep'le tutan Cenk Tosun, Sergen Yalçın'la kısa bir süre çalışmıştı. O dönemden bu yana hocasının yükselişte olduğuna dikkat çeken Cenk, “Saygıyı fazlasıyla hak eden birisi. Küçükken Sergen Hoca'nın gollerini çok izlerdim, hayranıydım. Yürüyerek adam nasıl geçilir, frikikten nasıl gol atılır. Bunları en iyi yapan futbolcuydu. Türk futbolunda başarılar kazanmaya devam edecektir. Hoca, futbolculara çok cana yakın, işini çok seven ve işini iyi yapan birisi” diye konuştu. (SÖZCÜ)