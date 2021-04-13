Cenk Tosun maçtan önce tedbirini almış ama...

Erzurum’da zeminin ıslatılması talebi, alttan ısıtma çalıştığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Cenk tehlikeyi sezip kramponlarını değiştirdi ama çare olmadı

Euro 2020'de mücadele edebilme hedefiyle kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Cenk Tosun'un hayalleri, Erzurum'da zemine kurban gitti.

ÖNLEM ALDI AMA YETMEDİ

Sahanın kötü durumunu maçtan önce fark eden milli futbolcu, kramponlarıyla çimleri test ederken, zeminin taş gibi olması nedeniyle krampon değişikliğine gitti. Aynı önlemi Ghezzal da aldı.

Oğuzhan Özyakup maçın ardından zeminle ilgili olarak ağır eleştirilerde bulunurken, ev sahibi ekibin zemin bakımının ve önlemlerinin yetersiz olduğu kaydedildi. Beşiktaş cephesinin maçtan önce zeminin ıslatılması talebinin de kabul edilmediği ortaya çıktı. Stadyumların çimlerinin yıllık bakımının 500 bin TL ile 900 bin TL arasında değiştiği biliniyor. Buna rağmen gerekli hassasiyeti göstermeyen yönetimlerin ihmalkârlığı, yıldız futbolcuların sonunu hazırlıyor. (SABAH)