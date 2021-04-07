Cenk Tosun: Burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta gol atan Cenk Tosun, maç sonu açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 07.04.2021 - 21:19 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Cenk Tosun: Burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim
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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, gollerden birini atan Cenk Tosun, "Burada oynamayı ve gol atmayı özlemişim. Tüm takım arkadaşlarım bana destek oldu. Zor bir süreçten çıktım. Hem sakatlık hem de talihsiz bir hastalık geçirdim. Sakatlık dönemimde herkes bana moral verdi. Hastalık dönemimde de aynısı. Taraftarlar her zaman bana inanıyorlar" dedi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Cenk Tosun
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