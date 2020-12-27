Çebi'nin başkanlığı süresinde lider Beşiktaş!

20 Ekim 2019'da Fikret Orman'ın ardından Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi döneminde Süper Lig'de şu ana dek iyi sonuçlar alındı. İlk lig maçına 27 Ekim 2019'da Galatasaray ile çıkan Çebi, 1-0'lık skorla galibiyetle start vermiş oldu. Abdullah Avcı'yla birlikte ligde 11 maç geçiren Beşiktaş Başkanı, toplamda 7 galibiyet gördü. Çaykur Rizespor maçıyla teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Çebi, çıkışını sürdürdü.

FENERBAHÇE GERİDE KALDI

Yalçın, ligde şu ana dek 57 puan topladı. Çebi'nin başkanlığında Kartal, 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 78 puan hanesine yazdırdı. Ezeli rakiplerinin önünde bu alanda zirvede olan Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ını 70'er puanla Başakşehir ve Trabzonspor takip etti. 20 Ekim 2019'dan bu yana Galatasaray 69 puan toplayabilirken Alanyaspor 67 puanda yer buldu. Fenerbahçe ise bu dönem içerisinde 65 puan toplayabildi.

BAŞKAN'IN KARNESİ

Beşiktaş…………..78 puan

Trabzonspor…….70 puan

Başakşehir……….70 puan

Galatasaray………69 puan

Alanyaspor………67 puan

Fenerbahçe………65 puan

(Skor)