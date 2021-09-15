CBC Sport nereden ve nasıl izlenir? CBC Sport frekans ve Şifresiz izleme!

CBC Sport bu akşam ekranlara gelecek olan Beşiktaş ile Borussia Dortmund maçını şifresiz olarak maç severlerle buluşturacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin merakla beklenen karşılaşmaları da ilerleyen günlerde bu kanaldan yayınlanacak. Azerbaycan kanalı olan CBC Sport nereden izlenir ve CBC Sport frekans bilgilerini siz değerli okurlamız için derledik.

CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport nereden ve nasıl izlenir?

Aşamalı olarak ayarlanabileceğiniz CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir.

AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz.

FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport haftanın programı!

Azerbaycan kanalı CBC Sport, bu sezon da Avrupa maçlarını şifresiz olarak yayınlayacak. Haftanın programında Beşiktaş - Borussia Dortmund ve Frankfurt - Fenerbahçe maçları yer alıyor.