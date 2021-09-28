CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uydu frekans bilgileri

Kardeş ülke Azerbeycan'dan CBC Sport Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligi maçlarından canlı olarak yayınlıyor. Peki CBC Sport nasıl ve nereden izlenir? İşte CBC Sport frekans ve şifresiz izleme bilgileri..

CBC Sport, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa maçlarını da şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturuyor.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin merakla beklenen karşılaşmaları bu Azeri kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan kanalı olan CBC Sport nereden izlenir ve CBC Sport frekans bilgilerini siz değerli okurlamız için derledik.

CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport nereden ve nasıl izlenir?

Aşamalı olarak ayarlanabileceğiniz CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir.

AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz.

FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.