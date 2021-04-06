ÇAYKUR İşçi Alımı 2021 Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı? ÇAYKUR Kura Çekimi Ne Zaman? ÇAYKUR İşçi Alımı Listesi!

ÇAYKUR işçi alımı İŞKUR aracılığıyla yapılmaktadır. 500 işçi alımının yapılacağı ve başvuruların geçtiğimiz günlerde tamamlandığı ilan için sırada kura çekimi ve başvuru sonuçlarının açıklanması var. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan işçi alımı için kura tarihi resmen belli oldu. Noter huzurunda tarafsız, şeffaf şekilde yapılacak ÇAYKUR işçi (beden işçisi, çay eksperi) alımı için zihinlerde soru işareti bırakan detaylar haberimizde.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR geçici-mevsimlik işçi alımı kura tarihi ve sabızsızlıkla beklenen canlı kura çekimi için gözler başvuru sonuçlarına kilitlendi. Çaykur kurası ne zaman ve nasıl yapılacak sorusunun yanıtı, son dakika gelişmeler ve önemli detaylar haberimizde.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Başvurular İŞKUR üzerinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Öte yandan ÇAYKUR'un 100 eski hükümlü ve engelli işçi istihdamı yapacağı da ilan da belirtilmekte. Çaykur işçi alımı başvuru sonuçları gelir gelmez haberimizde yer alacak.

KURA SONUÇLARI VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇARKUR İŞÇİ ALIMI HANGİ BÖLGELER VE KADROLAR İÇİN OLACAK?

*Rize’deki faal çalışan fabrikalara 355

*Mevsimlik işçinin Trabzon’daki faal çalışan fabrikalara 92

*Artvin’deki aktif çalışan fabrikalar için 45,

*Giresun’daki fabrika için ise 8 mevsimlik işçi alımı yapılacak.

RİZE ÇAYKUR KAÇ İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Çay tiryakileri için aktif çalışan Rize’de çay fabrikaları için 210 beden işçisi ve 145 çay eksperi alımı yapılacak.

TRABZON ÇAYKUR KAÇ İŞÇİ ALIMI YAPACAK?i

Trabzon’da aktif olan çay fabrikaları için 60 beden işçisi ve 32 çay eksperi alımı

ARTVİN ÇAYKUR KAÇ İŞÇİ!

Artvin ilindeki fabrikalar için 25 beden işçisi ve 20 çay eksperi alınacak.

GİRESUN ÇAYKUR KAÇ İŞÇİ!

Giresun’daki çay fabrikası için ise 5 beden işçisi ve 3 çay eksperi alımı.

Önemli not: İlanda çay eksperliği için ikamet şartı aranmayacağı öğrenildi.