Carlos Carvalhal, Beşiktaş'ın gündemine gelen Estoril teknik direktörü Bruno Pinheiro hakkında Atakan Kurt'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Portekizli eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, vatandaşı ve meslektaşı için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"TAKIMI 2. LİGDEN ÇIKARDI, ÇOK İYİ DE FUTBOL OYNATTI"

"Bruno iyi hoca. Geçen sezon Estoril'de başladı. Takımı 2. ligden çıkardı ama sadece bu değil çok iyi de futbol oynattı. Burada Braga'da onlara karşı kazandık ama zor oldu çünkü takım olarak çok iyi oynadılar."

"GERİDEN KALİTELİ OYUN KURMAYI SEVEN TEKNİK DİREKTÖRLERDEN"

"Futbola çok pozitif bakan biri. Bağlantıları kurma ve geriden kaliteli oyun kurmayı seven teknik direktörlerden. Onun oyununu anlayacak, kaliteli futbolculara ihtiyacı var. Burada Portekiz'de 2 sezonda daha doğrusu 1 sezonda yaptıkları gayet iyiydi. Bu sene yine onlara karşı kazandık ama zor oldu."

"ORTALAMA FUTBOLCULARLA İYİ İŞ ÇIKARDI"

"İyi olduğunu düşünüyorum. Evet pek tecrübesi yok ama futbola bakışıyla ve takımına oynattığı oyunla ilgi çekici bir teknik adam. Şimdiden bu senenin flaş takımı oldular, 5. sıradalar, çünkü herkes küme düşmeme mücadelesi vermelerini bekliyordu. Şu an Konferans Ligi'ne katılma sırasındalar. Elinde çok yetenekli oyuncular da yok ama ortalama futbolcularla iyi iş çıkardı."

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM, BEN HER ZAMAN KARTAL'IM

"İnşallah her şey iyi gider, Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyorum. Ben her zaman Kartal'ım. Benimle irtibat kurduğun için çok teşekkür ederim dostum Atakan." (FUTBOL ARENA)