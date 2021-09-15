Canın sağolsun Beşiktaş
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi C grubunda ilk maçında Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta oynadı. Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.
FUTBOL 15.09.2021 - 21:38 15.09.2021 - 21:47 Kartal Bakışı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, Borussia Dortmund'u konuk etti. Karşılaşma Borussia Dortmund'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 28 Eylül'de Hollanda temsilcisine konuk olacak.
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