Can Bozdoğan'dan Alman basınına Beşiktaş sözleri

İşte 20 yaşındaki futbolcunun sözleri...

"ATMOSFER HARİKA"

İlk maçımda atmosfer harikaydı, inanılmaz gürültülüydü ki korona nedeniyle tam kapasite bile değildi. Tam kapasite olduğunda nasıl olacağını hayal edemiyorum.

"ALEX İÇİN DUA EDİYORUM"

Maalesef Alex sakatlandı, onun için dua ediyorum. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Ben oynamaya hazırım.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİM"

Şampiyonlar Ligi marşı çaldığında, kalbim küt küt atıyor. Daha önce sadece PlayStation ya da TV'den duymuştum. Şampiyonlar Ligi benim hayalim.

"SCHALKE'DEN KAÇMADIM"

Schalke'den kaçmadım, sadece artık oynama şansım olmadığını gördüm. Artık yeni bir havaya ihtiyacım vardı, zor bir sezondan sonra yeni bir başlangıç gerekliydi.

"ONLARDAN BİR ŞEYLER ÖĞRENECEĞİM"

Beşiktaş büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Daha fazlasını istemem mümkün değildi. Konuştuk, görüşmelerimiz iyi geçti ve istendiğimi hissettim. Burası kritikti. Ayrıca Pjanic, Vida, Teixeira ya da Batshuayi gibi oyunculardan bir şeyler öğrenme şansı yakaladım.

"ŞU ANDA YÜZDE 100 BEŞİKTAŞ'TAYIM"

Gelecek sezon burada olup olmayacağımı söylemek için erken. Şu anda yüzde 100 Beşiktaş'tayım. Ne olacağını sonunda göreceğiz.

"PSG'Yİ MESSİ İLE GÖRMEYİ İPLE ÇEKİYORUM"

Messi benim için harika bir futbolcu, kesinlikle 1 numara. Onu bu kadar uzun yıllar sonrasında PSG'de görmek ilginç oldu. Bir anda gerçekleşti, büyük bir şoktu. PSG'yi Messi ile birlikte görmeyi iple çekiyorum.

"SADECE KENDİMİ DÜŞÜNMEM"

Ben kendimi 8 numara olarak görüyorum, 10 numara da oynayabilirim. Drippling yapmayı seviyorum, bazen uzaktan şut da atarım. Aynı zamanda pres de yapıyorum. Sadece kendini düşünen bir oyuncu değilim.

"KÜÇÜKKEN TÜRKİYE'DE BİR KULÜP TUTMUYORDUM"

Küçükken Türkiye'de bir kulüp tutmuyordum. Köln'de 11 yıl oynadım, o yüzden Köln diyebilirim. Babamın da tuttuğu bir kulüp yoktu. Şu anda tabii ki Beşiktaş'ı tutuyorum.

"BENİ EN ÇOK HAALAND ETKİLİYOR"

Dortmund'da en çok Erling Haaland beni etkiliyor. Benden 1 yaş büyük ve tüm özellikleriyle dünya çapında bir futbolcu.

"ALMANYA'DAN YANAYIM"

Türkiye ya da Almanya arasında henüz bir karar vermedim. Ben açıkçası Almanya'dan yanayım, tüm alt yaş kategorilerinde Almanya'da oynadım. (SPORX)