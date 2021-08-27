Can Bozdoğan transferi resmen açıklandı

Beşiktaş , Almanya'nın Schalke 04 takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncu Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

FUTBOL 27.08.2021 - 19:45 27.08.2021 - 19:49 Kartal Bakışı
Can Bozdoğan transferi resmen açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bonservisi Schalke 04 Kulübü’nde olan orta saha oyuncusu Can Bozdoğan ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Bozdoğan’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Can Bozdoğan geçen sezon Bundesliga'da 14 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Can Bozdoğan, Almanya'nın Genç Milli Takım seviyelerinde de 18 kez forma giydi.

#Beşiktaş #can bozdoğan
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