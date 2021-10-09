Can Bozdoğan için karar verildi

Beşiktaş'ta Schalke'den kiralana ve performansıyla beğeni alan genç oyuncu Can Bozdoğan tapusuyla transfer edilecek. Sergen Yalçın Can'dan çok memnun...

FUTBOL 09.10.2021 - 10:36 09.10.2021 - 10:39
Can Bozdoğan için karar verildi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Can Bozdoğan’ın bonservisinin alınmasını istedi. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 20 yaşındaki orta saha için düğmeye basıldı. Sezon sonunda Schalke 04'ten tapusu alınacak.

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Bu sezonun başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiralanan Can Bozdoğan sınıfı geçti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girerken özellikle idmanlardaki etkili oyunu ve hırsı ile göz doldurdu. 

Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmede, "Fiziksel olarak çok iyi. Teknik ve oyun görüşü açısından da oldukça kaliteli bir oyuncu. Sol ayağını iyi kullanıyor. Gelecek açısından büyük potansiyele sahip. Ona daha fazla süre vermeye başlayacağım" dediği oyuncunun sezon sonunda tapusu alınacak. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Can'ın, sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek ve gelecek sezon bonservisi ile birlikte kadroya katılacak. (SABAH)

#can bozdoğan #Beşiktaş #Transfer
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