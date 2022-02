Sezon başında Schalke 04’ten kiralanan 20 yaşındaki Can Bozdoğan, dikkat çeken futboluyla kısa sürede ismini bütün Türkiye’ye duyurdu. Beşiktaş ’ın Antalya-Belek’te yaptığı kampta sorularımızı yanıtlayan genç gurbetçi sahadaki soğuk kanlılığını röportaj performansına da yansıttı. İşte Siyah-Beyazlı taraftarların bir çok şeyini merak ettiği Can Bozdoğan ile yaptığımız o çok özel söyleşi... Türkçe söylediklerimizi anlayan Can Bozdoğan tercüman yardımıyla soruların cevaplarını ardı ardına vermeye başladı.

‘En iyisi için çalışıyorum’

“Alt yaş gruplarının neredeyse hepsinde Almanya Milli Takım forması giydim. 15 yaşında ilk kez teklif aldım Türkiye’den. Ama oradaydım ve orada devam etmek istedim. Gelecekle ilgili şimdi konuşamam. Buna gelecekte karar vermem gerekecek. Kendimi geliştirmek ve en iyisini yapmak için çalışıyorum.”

‘Neden başarılı olamadık, bilmiyorum’

Şampiyonlar Ligi’nde oynamak benim için bir hayaldi. Bu hayalimi Beşiktaş formasıyla gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ajax’a karşı ilk maçımda 90 dakika sahada kaldım. Mükemmel duyguydu. Beşiktaş neden Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olamadı sorusuna gelince... İyi soru, gerçekten bilmiyorum...”

‘Futbola 5 yaşında başladım'

“Babam18-19yaşlarındaBerlin’e üniversite okumak için gelmiş. Daha sonra annemle tanışıyor. Burada evleniyorlar. İki kardeşiz. Benim dışımda bir de kız kardeşim var. Babam ünlü bir ressam ve aynı zamanda profesörlük yapıyor. Hatta Türkiye’de bir üniversitede görev aldı. Ancak şimdi Almanya’da. Annem ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda memur olarak çalışıyor. Futbola 5-6 yaşlarında başladım.”

‘11 yıl Köln’de oynadım’

“İlkbaşlarda3-4yaşlarında babam futbola götürmeye başlamıştı. 5 yaşında bir kulüpte oynamaya başladım. Annem bana daha çok destek oldu diyebilirim. Maçlara ve idmanlara genelde o götürüyordu. Babam aynı zamanda akademisyen olduğu için daha yoğun olan kişiydi. 7 yaşlarında Köln alt yapısına girmiştim. Çok fazla çocuk olmasına rağmen heyecanlı ve gergin geçen günün ardından bendeki yeteneği görüp seçmişlerdi. 11 yıl Köln’de oynadım. 18yaşına geldiğimde birçok kulüp beni kadrosuna katmak istiyordu. Ben Schalke’yi tercih ettim."

‘A Takım’a hazırlıyorlar’

“A Takım’a kadar yükseldim ve genç yaşta A Takım’la oynama fırsatı yakaladım. 1 hafta içerisinde her şey gelişti. Ama alt yapıdaki hazırlık nedeniyle hiç zorluk çekmeden A Takım’da forma giymeye başladım. Çünkü belirli bir disiplinle sizin sıkıntı yaşamamanız adına o sürece hazırlıyorlar.”

‘Sergen Yalçın karizma’

“Beşiktaş’ı duyunca ve Beşiktaş’a karşı hissettiğim hisler yüzünden bu tercihi yaptım. Sergen hoca, Beşiktaş’ın efsanesi ve karizma. Onun maçlarını canlı izlememiştim ama Youtube’dan izlemiştim. İnanılmaz bir yetenek, çok iyi golleri ve performanslarını gördüm. Beşiktaş’taki geleceğimle alakalı da şunu söyleyebilirim. Burası harika bir kulüp, çok da iyi hissediyorum kendimi, gelecek her şeyi gösterecek.”

‘Önder hoca, güzel bir hava getirdi’

“Yeni hocanın gelmesi takımda her zaman bir şeyleri değiştirir. Bu futbolun doğasında olan bir şey. Farklı bir karakter olur, farklı tercihler olur. Yeni hoca geldiği zaman bir değişim hissedilir. Önder hoca geldiği zaman güzel bir hava getirdi. Teknik ve taktik olarak Almanya’da farklı disiplin ve formasyonlarda sahaya çıkabiliyorsunuz. Türk futbolunda daha çok temas var.”

‘Pjanic’le nefes almak bile şans!’

“Pjanic, Josef, Atiba, Oğuzhan ve Teixeira gibi çok önemli futbolcularla aynı takımda nefes almak bile genç bir oyuncu için büyük şans. Hepsinin çok farklı özellikleri var. Kendime ne katarsam kardır gözüyle bakıyorum. Takıma gelen her genç oyuncu için bu seviyede ki oyuncularla antrenmana çıkmak bile ayrı motivasyon kaynağı.”

‘Taraftara hayran olmamak mümkün değil’

“Ben karakter olarak hep kazanmak istiyorum. Beşiktaş takımı da hep yukarılara oynamak isteyen bir takım. Ligi bitirebileceğimiz en yukarda bitirmek istiyoruz. Taraftara gelince, inanılmaz iyi bir taraftarımız var. İlk maçımda çok etkilenmiştim. Çok güçlü bir tezahürat yapıyorlardı. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Hayranlık duymamak mümkün değil.”

Mini yorum

Yetkililer acele etmeli!

Can Bozdoğan genç yaşına rağmen bence röportaja çok iyi hazırlanmıştı. Çok rahat ve kendinden emin cevaplar verdi. Muhtemelen profesör olan babası ona gerekli taktikleri vermişti. Beşiktaş’a gelme ve A Milli Takım süreciyle alakalı kaçamak cevaplar verdi. Siyah-Beyazlı takımın sözleşmedeki opsiyonu kullanarak Can’ı mutlaka kadrosuna katması gerekiyor. Ayrıca A Milli Takım tercihi konusunda yetkililer acele etmeli. Can’da çok büyük potansiyel var. Modric seviyelerine gelmesi beni şaşırtmaz. Elden kaçarsa ikinci Mesut Özil vakası olur... (FANATİK)