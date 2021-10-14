Can Bozdoğan Almanların keyfini kaçırdı

Beşiktaş'ın Schalke'den kiraladığı Can Bozdoğan performansıyla Siyah Beyazlıları memnun ederken, Almanları pişman ettirdi.

GÜNDEM 14.10.2021 - 18:48 14.10.2021 - 18:53 Kartal Bakışı
Can Bozdoğan Almanların keyfini kaçırdı

Beşiktaş, Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için girişimlerine başladı.

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Genç gurbetçi Can da Siyah-Beyazlılarda kalmak istiyor. Ancak Alman basını, Schalke taraftarlarının Can Bozdoğan'ın satılmasına karşı çıktığını yazdı.

Alman bir internet sitesinin haberinde "Taraftarlar Bozdoğan'ı Schalke formasıyla görmek istiyor. Satılmasını istemiyor" diye yazdı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Can Bozdoğan için opsiyonu ise 1.8 milyon euro. Siyah-beyazlıların sezon sonunda 20 yaşındaki futbolcunun bonservisini alması bekleniyor. (AKŞAM)

#Beşiktaş #Schalke #can bozdoğan
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