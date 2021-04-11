Camdaki Kız Muzo'yu kim oynuyor, gerçek adı nedir? Camdaki Kız Muzo (Muzaffer) kimdir?

Kanal D Perşembe akşamları Camdaki Kız dizisini diz severlere sundu. Dizilerinin uzun soluklu olmaması, erken finalleriyle bilinen Kanal D bu sefer işini sağlama almışa benziyor. Tanıtımlarıyla dahi ilgi toplayan Camdaki Kız bir Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlama... Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir gibi başarılı yapımların da gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıdığı düşünülürse Camdaki Kız dizisinin de başarılı olacağını tahmin edebiliyoruz.

Camdaki Kız dizi oyuncuları da izleyenlerin ilgisini çekti. Camdaki Kız Muzo karakteri de bu doğrultuda ilgi çeken bir karakter oldu.

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Muzaffer evin çocuklarından birisi, odasından çıkmayan, kuşlarıyla ilgilenen kendisine Muzo şeklinde hitap edilen Muzaffer şu anda gizemini koruyor. Yüzü henüz gözükmeyen Muzaffer'in kim olduğu ile ilgili ser verilip, sır verilmiyor ancak Camdaki Kız Muzo karakteri için bir isim ortaya atıldı.

Muzo yada Muzaffer psikolojik sorunları olan asosyal birisi... Şirketin çizim işlerini yapan ve bu konuda çok başarılı olan Muzo'yu Enis Arıkan'ın oynayacağı iddia ediliyor.

Bildiğiniz üzere Camdaki Kız dizisi aynı adlı Gülseren Budayıcıoğlu romanından uyarlama. Peki Camdaki Kız kitabında Muzo karakteri var mı? Evet var...

Kitapta Muzo ile ilgili bölümler sık sık geçiyor. Karanlıkta yaşamayı seven Muzo dış dünya ile bağlantısını tamamen koparmış birisi olarak hikaye ediliyor. Bir iç mimar olan Muzo gizemli bir karakter. Kitaptan anladığımız kadarıyla Muzo'yu görmemiz ilerleyen bölümerde olacak ancak daha süresi var.