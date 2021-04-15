Camdaki Kız kitap özeti! Camdaki Kız'ın annesi neden böyle davranıyor?

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız hikayesiyle izleyiciyi tesir altına aldı. Karakterleri araştırılına, hikayenin akışı merak edilen Camdaki Kız dizisi bir kitaptan uyarlama... Aynı adı taşıyan kitap Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri... İşte merak edenler için Camdaki Kız kitap özeti...

Camdaki Kız Kitap Özeti

Camdaki Kız hikayesi, Nalan'ın psikiyatri kliniğine gelmesi ile başlar. Sevgilisi Hayri ile birlikte kliniğe gelme nedeni ise sinir krizleri ve intihar eğilimidir. Hayri'nin hayatında başka birisinin olması Nalan'ı bu duruma sürüklemiştir.

Kitapta anlatıldığına göre iç mimar olan Nalan çalıştığı şirketin sahibinin oğlu Sedat ile evlenir. Sedat'ın ailesi Nalan'ı çok sevmesine rağmen, Sedat'tan ne sevgi, ne şefkat görür. Hovarda bir adam olan, lükse düşkün, kumara düşkün Sedat, Nalan'ın duygularına karşılık vermez. Sedat'tan hamile kalan Nalan, bebeğini doğuramadan kaybeder. Bu durum onu iyice bir çıkmaza, depresyona sürükler, şirketten, işinden ayrılır. Üstüne anne ve babasını da kaybedince Nalan'ın yaşadığı kabus artarak devam eder. Bir süre sonra işine geri döner. Kayınpederi ona büyük destek verir.

Şirkette Nalan'ın şöförlüğünü yapan Hayri onun emirne verilir. Fakat Hayri, Nalan'a takıntılıdır. Sürekli onu elde etmeye çalışır. Sedat'tan sevgi görmeyen Nalan bir süre sonra Hayri'nin duygularına karşılık vermeye başlar. Sedat'tan boşanır ve Hayri ile sevgili hayatı yaşamaya başlar.

Ancak büyük bir sorun vardır. Hayri evlidir ve üç çcouk babasıdır. Yani Nalan kuma olmuştur. Nalan ile Hayri'nin eşi Türkan bu durumu kabullenir. Türkan garip bir şekilde, Nalan'ın kocasıyla olan ilişkisinden rahatsız değildir, aksine memnundur.

Camdaki Kız'ın Annesi Neden Böyle Davranıyor?

Nalan çocukken ağır travmalar geçirmiştir. Doktoruna bunları anlatmaya başlar. Anne ve babasının aslında anneannesi ve dedesi olduğu bu noktada ortaya çıkar. Annesi ortaokuldayken küçük dayısı tarafından malesef hamile bırakılır. Bu ağır olayı yaşayan annesi, Nalan'ı doğururken vefat eder. Anneannesi ile dedesi Nalan'ı alır ve lüks bir yaşam sunar ancak dünyaya geliş olayı, bu acı, bu utanç onların Nalan'ı sevmesine engel olur. Nalan'ı sevmezler, sevgi göstermezler. Nalan bütün bunları Sedat ile evliyken, babası öldüğünde öğrenmiştir.

İşte Hayri'nin gösterdiği sevgi Nalan'a bu yüzden ilaç gibi gelmiştir. Hayatı boyunca sevilmeyen Nalan, Hayri'ye bağlanır. Evli ve çocuklu olmasına rağmen... Fakat Hayri de kadınlara düşkündür. Hem evli hem de hayatında Nalan olmasına rağmen bir kadına daha aşık olur. Onu sürekli oyalar, Hayri'nin hayatındaki üçüncü kadın belalıdır. Hayri'nin eşinden boşanmaması, onunla evlenmemesi üzerine onu bıçaklar ve öldürür. Bu durum herşeye rağmen Hayri'yi seven Nalan'ı perişan eder.

Nalan bu sıralarda babası ile tanışır. Resim atölyesindeki hocasının aslında babası olduğunu öğrenir. Babası ondan af diler ve yaptığı kıymetli resimleri ona bırakır, ortadan kaybolur.

Nalan artık yeni bir hayat kurmak için yeniden yola koyulur. Yaşam tarzını tamamen değiştiren Nalan ışıklı bir yola girer.