Camdaki Kız Hayri kim oynuyor, gerçek adı ne? Camdaki Kız Hayri’nin gerçek hikayesi nedir?

Perşembe akşamı dizilerinden olan Camdaki Kız dizi severlerin tuttuğu yapımlardan oldu. Dizi ilk sezonunu tamamlıyor. Sezon finalinde dizi takipçilerinin merakla beklediği Hayri karakteri ortaya çıkıyor.

Camdaki Kız bilindiği üzere kitaptan uyarlamadır. Kitapta Hayri ile Nalan aşk yaşıyor ve olaylar sarpa sarıyor. Peki herkesin merakla beklediği Camdaki Kız Hayri kim, hikayesi nasıl? Camdaki Kız Hayri’yi kim oynuyor?

Camdaki Kız Sezon Finalinde Neler Oluyor?

Türlü olaylar sonucu Nalan ve Sedat'ın düğün günü gelir çatar. Cana Sedat'ın peşini bırakmamakta ısrarcıdır. Feride'ye yaklaşarak ikiliyi ayırmaya çalışır fakat Feride Cana'ya dersini verir. Bunun üzerine son kozunu kullanarak Sedat'ın aklını çelmeyi dener. Sedat bir kez daha onun tuzağına düşer. Düğün gecesi Nalan Sedat'ın yanından kaçar, annesinin de kapıyı üzerine kapatmasıyla koridorda bir başına kalan Nalan'ın yardımına Hayri yetişir. Bu sırada Nalan ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenir.

Camdaki Kız Hayri Kimdir, Hikayesi Nasıldır?

Camdaki Kız kitapta yer alan bilgiye göre; Hayri, Nalan'ın koruması ve şoförüdür. Eşinden ilgi görmeyen mutsuz olan Nalan, Hayri'ye tutulur. Daha doğrusu Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz.

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Camdaki Kız Hayri Kim Oynayacak?

Camdaki Kız Hayri rolü için çeşitli isimler internette dolaşıyor ancak resmi bir bilgi henüz ortaya dökülmedi. Medyada yer alan bilgilerde Camdaki Kız Hayri rolü için İbrahim Çelikkol, Uraz Kaygılaroğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz isimleri geçiyor.