Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız Hayri'yi Kim Canlandıracak? Camdaki Kız Hayri hakkında merak edilenler!

Yeni sezona bomba gibi başlayan Camdaki kız dizisi yine diziseverleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Her bölümü ayrı heyecan oluşturan dizide, Hayri karakteri de oldukça merak edildi. Diziseverler Camdaki kız Hayri kimdir sorusunu araştırırken bir yandan da kim olduğu hakkında tahminler yürütmeye başladılar. Çeşitli isimler dile getirilirken en çok Camdaki kız Hayri'nin, Cihangir Ceylan olduğu konusunda tahminler yoğunlaştı.

*Camdaki Kız Hayri Kimdir, Camdaki Kız Hayri'yi Kim Oynuyor?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Hayri karakteri sezon finali fragmanında ilk kez görüntülendi. Gerçek hayat hikayesine dayanan romanda Hayri karakteri Nalan'ın koruması ve şoförü olarak olaya dahil olur. Nalan, eşi Sedat'tan ilgi görmez ve mutsuz bir hayat yaşar. Karnındaki bebeğini de kaybetmesiyle birlikte derin bir depresyona düşer. Tam bu sırada Hayri onun bu halinden istifade ederek ona yakınlaşır. İlgiye aç olan Nalan da bu ilgiye kayıtsız kalmaz. Kitapta Hayri evli ve üç çocuğu olan kaba saba bir adamdır.

*Camdaki Kız Hayri Kim Oynayacak, Kim Olacak?

Sevilen dizi Camdaki Kız Hayri rolü için söylentiler ve iddialar söz konusu fakat şimdilik bunları doğrulayan herhangi bir kaynak yok. Hayri rolüne hayat vereceği düşünülen isimlerden biri Cihangir Ceyhan oldu.

Merakla beklenen oyuncunun önümüzdeki bölümlerde yapıma dahil olması öngörülüyor.