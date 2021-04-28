Şampiyonluk yarışında zievede yer alan Beşiktaş, Rizespor ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak. Ligin bitimine 5 maç kala hata yapmak istemeyen Kara Kartal'da Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan, Rosier, Necip Uysal gibi önemli eksikler dikkat çekiyor. Peki Ç. Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elde tek forvet olarak kalan Cyle Larin, Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Atiba da maç kadrosunda yer alıyor.

Ç. Rizespor Beşiktaş Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20:30'da başlayacak.

Ç. Rizespor Beşiktaş Maçı Yayın Bilgileri

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı yayınlanacak.

Ç. Rizespor Beşiktaş Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Emir, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin, Michalak, Sabo, Fernando, Remy

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre