Buz gibi golümüzü yediniz!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında Cyle Larin'in attığı golün faul gerekçesiyle iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

FUTBOL 24.12.2020 - 20:24 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Buz gibi golümüzü yediniz!
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları sürdü! Antrenmanda 4 isim takımla çalışmadı

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ankaragücü karşısında deplasmanda 3 puan mücadelesi verirken, Siyah Beyazlılar 25. dakikada golü buldu ancak hakem Halis Özkahya faul gerekçesiyle golü iptal etti. Larin'in hava topunda Kitsiou'ya faul yaptığını belirten Halis Özkahya'ya ise Sergen Yalçın tepki gösterdi. Haber Global'in haberine göre de, daha sonra 4. hakem Emre Malok'un yanına giden başarılı teknik adam "Mis gibi gol, buz gibi tertemiz golümüzü yediniz. VAR’a neden bakmıyorsunuz?" diyerek pozisyon için verilen kararı eleştirdi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Ankaragücü
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