Bütün takım arkadaşlarımızda bir ruh var

Beşiktaş kaptanlarından Necip, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 29.11.2020 - 21:35 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Bütün takım arkadaşlarımızda bir ruh var
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Necip Uysal'ın açıklamaları şöyle: Çok mutluyum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 10 kişi kaldık ve çok zorlandık. Bu gece zor uyuyacağım çünkü hem kazandığımız hem de gol attığım için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımızda bir ruh var. Herkes birbirinin açığını kapatmak için uğraşıyor. Çok iyi arkadaşız. Bundan sonra da böyle devam istiyoruz.

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