Bütün sezonun emeği bu maçta karşılık bulacak! Beşiktaş, Göztepe deplasmanında

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Antrenman, ısınma koşuları ve açma-germeyle başladı. Pas organizasyonları ve taktik programla süren idman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar idmanın ardından özel uçakla İzmir’e gitti. Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Cenk Tosun, Hasic ve Aboubakar da arkadaşlarına destek olmaları nedeniyle İzmir’e götürüldü. Öte yandan Karagümrük maçında omzu çıkan Adem Ljajic de maç kadrosunda yer aldı.

Skorer isimlere farklı antrenman

Bu sezon Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın çok iyi verim aldığı üçlülerden biri olan N’Koudou-Larin-Ghezzal, Göztepe maçına ekstra antrenman ve motivasyon ile hazırlandı.

Fatih Karagümrük maçından sonraki idmanlarda çift kale maçlarda, değişmeli olarak sürekli yer değiştirerek oynayan ve tüm güçlerini bugünkü Göztepe maçında göstermek isteyen Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Kevin N’Koudou, Kartal’ın hücumdaki en önemli aktörleri olacak.

Bu futbolcularla konuşan ve Fatih Karagümrük maçındaki görüntünün aksine tempolu bir oyun isteyen Sergen Yalçın, özellikle Ghezzal’a çok daha fazla inisiyatif alması yönünde uyarılarda bulundu. Siyah-beyazlı teknik adamın, Gökhan Töre’yi ise hamle oyuncusu olarak kenarda tutmayı planladığı bildirildi.

(MİLLİYET)