Beşiktaş'ın flaş bir şekilde Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes'i Galatasaray taraftarının çok istediği biliniyordu. Galatasaray başkanı Burak Elmas'a Gedson soruldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulunurken, Gedson konusundaki soruyu da yanıtladı.

İşte Burak Elmas'ın açıklaması;

"Omar'la birlikte yabancı sayımız 15'ti. Antrenmanlarda çok iyi. Hocamız ondan faydalanmayı düşünüyor ancak kısa sürede bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu. Yedlin ayrıldı, Luyindama ayrıldı. Son dönemde görüştüğümüz ve çok konuşulan isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Biz istediğimiz menajere ulaşırız. Oyuncuyu istiyorsak, istediğimiz zaman bulur görüşürüz. Gedson taraftarın çok sevdiği ve daha önce takımda forma giymiş genç bir oyuncumuz. Sınırsız bir yabancı bir hakkımız yok. Benfica Gedson için 2 sezonluk 1 milyon euro kira ücreti ve 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu istedi. 10 milyonluk teklif gelirse oyuncunun ayrılacağı şekilde teklif verdi. Gedson'u isteseydik alırdık ancak önceliğimiz olmadığı için almama kararı aldık."