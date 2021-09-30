Sergen Yalçın takımdan emin! Buradan daha güçlü çıkacağız

Tecrübeli çalıştırıcı, eksiklere rağmen oynanan oyundan dolayı oyuncularını tebrik etti. İşte Sergen Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı görüşmenin detayları...

YÖNETİM MEMNUN KALDI

Ajax maçında kaçan fırsatlara üzülen Beşiktaş Yönetimi, oynayan gençlerin performansıyla teselli buldu. Hem sportif başarı hem de özkaynak düzeninden yetiştirilen oyuncuları parlatma konularında hassas olan idareciler, Ajax karşısında oynayan gençlerin futbolundan memnun kaldı.

GENÇLER TESELLİ OLDU

Ersin, Rıdvan, Can, Serdar ve Berkay gibi gençlerin böylesine üst düzey kulvarlarda yer almasının önemli olduğunu düşünen yönetimin, bu nedenle son zamanlarda alt yaş gruplarına transferler yaptığı bildirildi. Sportif başarıdan gelen gelirler kadar özkaynak düzeninden yetişen isimlerin satışıyla da, kulübün ekonomisine katkı sağlamak isteyen yönetim bu nedenle Şampiyonlar Ligi arenasında gençlerin yer almasıyla mağlubiyetin üzüntüsünü bir nebze olsun azalttılar.

YORGUNLUK ÖNLEMİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivas maçı öncesi sakatlık sorununun daha büyümemesi için ek önemler aldı. Önce Ajax maçı için Hollanda’ya iki gün önce giden kafile karşılmanın ardından da bir gün bu ülkede kaldı ve oyuncuların dinlenmelerini sağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün de takıma izin vererek mental yorgunluğun atılmasını sağlamaya çalıştı.

SERGEN YALÇIN OYUNCULARINI KUTLADI

Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, skora rağmen Ajax karşısında elinden geleni sahaya yansıtmaya çalışan oyuncularını kutladı.

TAKIMI TAKDİR ETTİ

Karşılaşma sonrasında futbolcularıyla bir durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı teknik adamın, tüm takımın sanki eksik yokmuş gibi oynamaya çalışmasını takdir ettiği bildirildi.

GELECEK ADINA UMUTLANDI

Borussia Dortmund karşısında da sahadan mağlup ayrılmalarına rağmen oynanan futbolla herkesin takdirini kazanan siyah-beyazlı takımda, Teknik Direktör Sergen Yalçın gelecek adına daha da umutlandığını sözlerine ekledi. Sahaya konulan karakter nedeniyle mutlu olan deneyimle hocanın şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Beklentilerin aksine bir oyun sergilediniz. Önemli pozisyonlar bulduk. Bazen şans yanımızda oldu bazen olmadı. Şartlar bizim lehimizde değil ama bu ortamda bile sizler inandınız ve kazanmak için elinizden geleni yaptınız. Maçtan önce konuştuklarımızı harfiyen yerine getirmeye çalıştınız. Gönül isterdi ki tam kadro burada olsaydık ama futbolda bazen böylesine şanssız dönemler yaşanıyor. Bu maçı artık geride bırakın. Ligde bizim için önemli bir maç var. Milli araya galibiyetle girmemiz önemli. Buradan daha güçlü çıkacağız." (MİLLİYET)