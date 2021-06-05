Bundesliga'nın gözü Rıdvan Yılmaz'da

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart ve Hoffenheim talip oldu. Siyah-Beyazlılar, başarılı futbolcudan en az 5 milyon euro gelir bekliyor.

Beşiktaş ile çifte kupa kazanıp ardından da EURO 2020 kadrosuna alınan Rıdvan Yılmaz için iki Alman kulübü nabız yokluyor.

20 yaşındaki oyuncu konusunda sezon başında da istekli olan Stuttgart ile birlikte Hoffenheim de devrede.

Siyah beyazlıların eski futbolcusu Andreas Beck'in de Stuttgart için dahil olduğu transferde yönetim 5 milyon euronun altında gelecek rakamlara sıcak bakmıyor.

Rıdvan'ın şampiyona sonrası kıymetinin daha da artacağı düşünülürken, gelecek yılın kadro planlamasında da yeri hazır. Genç oyuncu bu sezon ligde 18 maçta 1 gol, 2 asist kaydetti. (SABAH)