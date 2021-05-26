Bugün sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz bu akşam var mı?
Yabancı bir diziden uyarlanan Sadakatsiz ilk bölümüyle birlikte büyük bir beğeni topladı. Peki Çarşamba dizileri arasında yer alan Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz bu akşam var mı?
DİĞER HABERLER 26.05.2021 - 19:58 26.05.2021 - 20:05 Kartal Bakışı
Bu akşam Sadakatsiz yeni bölüm var mı diyerek ekran başına geçecek olan dizi severler hayal kırıklığı yaşayacal.
Son olarak 30. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkan, çok izlenen dizi Sadakatsiz'de Asya'nın geçmişinden bir sima onun karşısına çıkmıştı. Derin ise hemen bunu bir fırsata çevirmek istemiş ama bu çaba onun aleyhine dönmüştü.
Sadakatsiz Bu Akşam Var Mı?
Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D'de olmayacak. Dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen 31. bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı zaten.
Konu hakkında şu an bir açıklama yapılmış değil.
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