Bugün Acemi Anneler var mı? TRT 1 yayın akışında Acemi Anneler dizisi neden yok?
TRT 1'de yayınlanan aile dizisi Acemi Anneler sıcak hikayesiyle gündüz tv'de izleyecek bir yapım arayanları kendisine çekti. Peki bugün Acemi Anneler var mı? TRT 1 yayın akışından neden yok?
Uzun süredir Acemi Anneler adıyla yayınlanan TRT 1'in hafta içi her gün yayınladığı aile dizisi, sonradan Anneler adını almıştı. İsim değişikliğiyle beraber sosyal medya hesaplarından bazıları askıya alınmış, youtube kanalındaki videoların da Türkiye'den erişime kapandığı görülmüştü.
Acemi Anneler dizisi 10 Mayıs Pazartesi yok. TRT 1 yayın akışında o saatlerde Masumlar Apartmanı adlı diziyi görüyoruz.
Peki Acemi Anneler yayından kaldırıldı mı?
Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Dizi oyuncularından da bu yönde bilgi veren olmadı. Bayram haftası nedeniyle dizinin ara verdiği ve bayram sonrasında setlere geri döneceği tahmin ediliyor.
10 Mayıs Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı
14:25
İyilik Hikayeleri
14:40
Masumlar Apartmanı
18:00
Ana Haber
18:30
Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30
Uyanış: Büyük Selçuklu
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