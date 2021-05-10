Bugün Acemi Anneler var mı? TRT 1 yayın akışında Acemi Anneler dizisi neden yok?

Uzun süredir Acemi Anneler adıyla yayınlanan TRT 1'in hafta içi her gün yayınladığı aile dizisi, sonradan Anneler adını almıştı. İsim değişikliğiyle beraber sosyal medya hesaplarından bazıları askıya alınmış, youtube kanalındaki videoların da Türkiye'den erişime kapandığı görülmüştü.

Acemi Anneler dizisi 10 Mayıs Pazartesi yok. TRT 1 yayın akışında o saatlerde Masumlar Apartmanı adlı diziyi görüyoruz.

Peki Acemi Anneler yayından kaldırıldı mı?

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Dizi oyuncularından da bu yönde bilgi veren olmadı. Bayram haftası nedeniyle dizinin ara verdiği ve bayram sonrasında setlere geri döneceği tahmin ediliyor.

10 Mayıs Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

14:25

İyilik Hikayeleri

14:40

Masumlar Apartmanı

18:00

Ana Haber

18:30

Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30

Uyanış: Büyük Selçuklu