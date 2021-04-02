''Bu uygulama 32. haftada mı akıllarına geldi?''

Güntekin Onay'ın Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesi son durumu yorumladığı açıklamaları şu şekilde;

Meler'in maça atanmasını doğru bulmadığını ifade eden Onay; ''Bu uygulama MHK’nın 32. haftada mı aklına geldi? Kulüplerin istemediği hakemleri maçlarına görevlendirme uygulamasını 32. haftada hayata geçirdiler. Çok enteresan bir uygulama oldu. Hakemi de baskı altına alan bir karar. Maalesef bir inatlaşma görüyoruz. Çok akla yatkın değil. Beşiktaş lehine karar verse başka türlü, aleyhine karar vere bambaşka türlü yorumlanacak. Allah, Halil Umut Meler’e hakem şansı versin.” şeklinde konuştu.

Kartal'da bulunan eksiklerle ilgili değerlendirmede bulunan Onay; ''Beşiktaş hem Ghezzal hem de Aboubakar gibi çok önemli 2 oyuncusundan mahrum sahaya çıkacak. Ofansif olarak Gökhan, Ljajic ve N’Koudou’ya çok iş düşecek. Beşiktaş, ligde oynadığı 29 maçın heralde 28’inde rakiplerinden daha üstün futbol ortaya koydu. Oynadığı rakiplere kendi oyununu sürekli kabul ettiren, dikte eden bir Beşiktaş var. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında da bunu yapacaktır.” dedi.