Bu akşam Son Yaz dizisi var mı? Fox Tv'de Son Yaz neden yok?

7 Mayıs Cuma akşamı Fox Tv'de yayınlanması beklenen Son Yaz dizisi ekrana gelmeyecek. Son Yaz yeni bölüm yerine kanalda yerli bir film izleyiciye sunulacak. Peki Son Yaz neden yayınlanmıyor?

Bu Akşam Son Yaz Var Mı?

Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların, seyircinin ilgisini çeken bir hikayeyle buluştuğu Son Yaz, dizi severlerin merakla takip ettiği bir yapım. Ancak bu akşam (Cuma) yayınlanmıyor. Son Yaz dizisi yerine Fox'ta Bir Aşk İki Hayat adlı yerli sinema filmi yayınlanacak.

Son Yaz Neden Yayınlanmıyor?

Son Yaz dizisi malesef koronavirüs kurbanı oldu. Yapılan açıklamaya göre sette vaka sayısı arttı ve seti durdurma kararı aldırdı. Yapılan açıklama şöyle; "Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."

Son Yaz Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Sette yaşanan koronavirüs vakalarının seyrine göre erken bir sezon finali dahi görebiliriz.