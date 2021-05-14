Bu akşam Arka Sokaklar var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Dile kolay, 15 sezondur, Arka Sokaklar dizisini izleyiciler bıkmadan izliyor. İstanbul Emniyetinin göz bebeği ekibimiz, Rıza Baba'nın yönetiminde suçlulara göz açtırmıyor. Hüsnü Çoban, Komiser Mesut ve diğer ekip üyeleri olaydan olaya koşarken, gündemden insani olayları da izleyicinin gözü önüne serer.

Kimi zaman gülümseten, kimi zaman ağlatan, aksiyoni gerilim unsurlarını yaşatan Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar neden yok? İşte detaylar...

Bu Akşam Arka Sokaklar Var Mı, Neden Yok?

Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam Kanal D'de göremeyeceğiz. Dizi bir haftalık bir bayram arası verdi. Bayramdan sonraki Cuma yani 21 Mayıs akşamı Arka Sokaklar yeni bölüm ekranlarda olacak!

Arka Sokaklar 590. Bölüm fragmanı ise ekrana geldi. Yayınlanan fragmanda Ali, ölümle pençeleşiyor. Hüsnü ve Mesut ise Leyla'nın peşindedir.