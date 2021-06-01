Bu Akşam (1 Haziran Salı) Masumlar Apartmanı yok mu?

TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dillerden düşmüyor. Salı dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı gerek hikayesi gerekse karakterleri ile dizi dünyasına yeni bir soluk getirdi diyebiliriz.

Salı akşamlarını iple çeken dizi severler için 1 Haziran akşamı hayal kırıklığı mı oldu?

Masumlar Apartmanı (1 Haziran 2021 Salı) Bu Akşam Var Mı?

1 Haziran 2021 TRT 1 yayın akışına göre Masumlar Apartmanı yayın akışında yer alıyor yalnızca özet yok. Özetsiz yeni bölüm yayınlanacak.

TRT 1'de bu akşam Masumlar Apartmanı özet olmamasının nedeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı özel yayın. Bu nedenle özetsiz olarak yeni bölüm yayınlanacak.

1 Haziran Salı TRT 1 Yayın Akışı

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm

22:30 Cumhurbaşkanı Özel