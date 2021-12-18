Beşiktaş yönetiminin anlaşma aşamasına geldiği ve sözleşme için İstanbul'a davet ettiği Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro, dün gece yaptığı açıklamayla bu konunun kapandığını söyledi.

- Bruno Pinheiro ne söyledi?

Portekiz Ligi'nin 15. haftasında Famalicao ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pinheiro, bir basın mensubunun "Beşiktaş 2. başkanının yakın zamanda İstanbul'da olacağınız yönündeki açıklamalarını onaylıyor musunuz?" sorusunu "Hayır, onaylamıyorum" diye cevapladı.

Portekizli teknik adam geleceği ile ilgili gelen soruya ise "Bu konu benim için kapandı, kulübüm yarın açıklama yapacaktır" şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, dün yaptığı açıklamada Bruno Pinheiro'nun kısa zamanda İstanbul'a geleceğini ve sözleşme imzalayacağını ifade etmişti.

Siyah beyazlılar, Pinheiro'dan gelen bu haber sonrasında diğer teknik direktör adaylarıyla görüşme yapacak.

- Şenol Güneş defteri kapandı mı?

Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş'ten de vazgeçmiş değil.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1 numaralı adayı olan Güneş konusunda yönetim kurulunda fikir birliği sağlanamamıştı.

Yönetimde Şenol Güneş için ortak karar alınması halinde 69 yaşındaki çalıştırıcı siyah beyazlılarda yeniden göreve başlayabilir. (NTV SPOR)