Brezilyalı yıldız Willian'ın babasından Beşiktaş itirafı

Transfer döneminde Alex Teixeira, Batshuayi ve Pjanic gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş dünyada da gündemde. Brezilyalı yıldız Willian'ın babasından Beşiktaş itirafı geldi.

GÜNDEM 04.09.2021 - 21:31 04.09.2021 - 21:36 Kartal Bakışı
Brezilyalı yıldız Willian'ın babasından Beşiktaş itirafı

Arsenal ile sözleşmesini fesheden ve altyapısından yetiştiği Corinthians'a geri dönen Willian'ın babasından flaş bir Beşiktaş itirafı geldi.

Brezilyalı yıldızın babası Severino Vieira da Silva, imza öncesinde Beşiktaş cephesinden de kendilerine teklif geldiğini belirtti.

Youtube'da bir canlı yayına katılan Severino Vieira da Silva, "Beşiktaş, Al Ahly, Lyon, Milan, Inter, Roma ve Flamengo'dan teklifler aldık ancak oğlum yetiştiği kulüp olan Corinthians'a geri dönmek istedi" diye konuştu.

Başından beri hedefte Pjanic vardı

Başından beri hedefte Pjanic vardı

Corinthians'a dönen 33 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı. (FOTOMAÇ)

#Beşiktaş #willian
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