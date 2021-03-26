Brezilya'dan sürpriz Leo Jaba iddiası

UOL, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği PAOK'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba'da rakibinin Beşiktaş olduğunu yazdı.

GÜNDEM 26.03.2021 - 13:51 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Brezilya'dan sürpriz Leo Jaba iddiası

Beşiktaş'ın Ghezzal'ın kalmama, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin uzatılmama ve Hasic'in de kiralanma ihtimaline karşı hazırlık yapmaya devam ediyor.

Sürpriz bir iddia ise Brezilya'dan geldi. UOL, Vasco Da Gama'nın kadrosuna katmak istediği PAOK'un sağ kanat oyuncusu Leo Jaba'da rakibinin Beşiktaş olduğunu yazdı.

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PAOK 3.5 milyon euro'ya aldığı sözleşmesine de 20 milyon euro serbest kalma bedeli koydurduğu Jaba'yi kadro dışı bıraktı. Eğer Jaba Beşiktaş'a transfer olursa sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Dimitris Pelkas ve Galatasaray'a imza atan Garry Rodrigues'in ardından POAK'tan Süper Lig'e bir transfer daha gerçekleşmiş olacak. (SKORER)

#Beşiktaş #PAOK #leo jaba
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