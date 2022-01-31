2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor'la müthiş performansının ardından Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüş hazırlığında. Gabonlu golcünün transferinde flaş gelişme yaşandı.

22 GOLLE 'KRAL' OLDU

Atakaş Hatayspor'un Bordeaux'tan 200 bin euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı deneyimli golcü, bordo-beyazlı formayla Süper Lig'i salladı. Boupendza, Atakaş Hatayspor formasıyla 38 maçta 22 kez ağları sallayıp gol kralı oldu.

KATAR'A SÜRPRİZ TRANSFER

Süper performansı sonrası Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği, Krasnodar'ın resmen talip olduğu Gabonlu golcü için 10 milyon euro talep eden Hatayspor, Al-Arabi'den gelen 4 milyon 250 bin euroluk teklifi kabul etti ve Boupendza, Katar'ın yolunu tuttu.

6 GOLE KATKI YAPTI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Al-Arabi formasıyla 12 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

'OYUNCUM GELMEYE HAZIR'

Beşiktaş, Mich Batshuayi'nin yakaladığı pozisyonların çoğunu cömertçe harcaması, beklenen performansı gösterememesi nedeniyle golcü sıkıntısı çekiyor. Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un Beşiktaş yönetimine oyuncunun gelmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüdü.

YÖNETİM HENÜZ YANIT VERMEDİ

Siyah-beyazlı yönetimin ise henüz bir yanıt vermediği ve 8 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemini nedeniyle birkaç gün daha konuyu düşünme kararı aldığı kaydedildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Al-Arabi kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Boupendza'nın kiralanacağı iddia edilmişti. Daha önce Süper Lig'de Hatayspor'da forma giyen forvetin, yeni takımında mutlu olmadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyordu. (FOTOMAÇ)