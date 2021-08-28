Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda mücadele edecek olan Alman ekibi Borussia Dortmund, Bundesliga'da son haftayı 3 puanla geçti.

FUTBOL 28.08.2021 - 13:54 28.08.2021 - 13:59 Kartal Bakışı
Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı
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Signal Iduna Park’ta oynanan maçta rakibi Hoffenheim karşısında 49. dakikada Reina, 69. dakikada Bellingham ve 90+3'te Erling Haaland ile goller bulan Borussia Dortmund, 61'de Baumgartner, 90'da Dabbur ile kalesinde goller gördü.

Bu sonuçla puanını 6 yapan Borussia Dortmund geçen haftaki Freiburg yenilgisini telafi etti. Hoffenheim ise 4 puanda kalırken ilk yenilgisini aldı. 

#Beşiktaş #Borussia Dortmund
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