Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı
Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda mücadele edecek olan Alman ekibi Borussia Dortmund, Bundesliga'da son haftayı 3 puanla geçti.
FUTBOL 28.08.2021 - 13:54 28.08.2021 - 13:59 Kartal Bakışı
Signal Iduna Park’ta oynanan maçta rakibi Hoffenheim karşısında 49. dakikada Reina, 69. dakikada Bellingham ve 90+3'te Erling Haaland ile goller bulan Borussia Dortmund, 61'de Baumgartner, 90'da Dabbur ile kalesinde goller gördü.
Bu sonuçla puanını 6 yapan Borussia Dortmund geçen haftaki Freiburg yenilgisini telafi etti. Hoffenheim ise 4 puanda kalırken ilk yenilgisini aldı.
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