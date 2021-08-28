Borussia Dortmund uzatmalarda kazandı

Signal Iduna Park’ta oynanan maçta rakibi Hoffenheim karşısında 49. dakikada Reina, 69. dakikada Bellingham ve 90+3'te Erling Haaland ile goller bulan Borussia Dortmund, 61'de Baumgartner, 90'da Dabbur ile kalesinde goller gördü.

Bu sonuçla puanını 6 yapan Borussia Dortmund geçen haftaki Freiburg yenilgisini telafi etti. Hoffenheim ise 4 puanda kalırken ilk yenilgisini aldı.