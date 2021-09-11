Borussia Dortmund müthiş düellodan galip çıktı

Beşiktaş 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.

Dortmund, deplasmanda geriden gelerek unutulmayacak bir maç sonunda rakibi Leverkusen'i 4-3 mağlup etti.

Leverkusen, karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra ilk yarıda 1-2 ile geri düşmüştü. Sonrasında ilk yarının sonunda skoru eşitlerlerken ikinci yarının ilk bölümünde de 3-2'lik üstünlüğü yakaladılar.

Fakat ikinci kez geriden gelen Dortmund, bu kez üstünlüğünü karşılaşmanın sonuna kadar korumayı başardı.

Dortmund'un golleri 37. ve 77. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Jude Bellingham ve 71. dakikada Raphael Guerreiro'dan gelirken Leverkusen'in gollerini ise 9. dakikada Florian Wirtz, 45+1. dakikada Patrik Schick ve 55. dakikada Moussa Diaby attı.