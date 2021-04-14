Borussia Dortmund Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Devler liginde Chelsea ve PSG'nin ardından 3. ve 4. yarı finalist bu gece belli oluyor. Alman ve İngiliz takımlarının karşılaşacağı eşleşmede Dortmund, City'e karşı tur atlamak istiyor. Manchester City ise 2-1 kazandığı ilk maçın ardından en azından yenilmeyerek turu atlamak için sahaya çıkacak. Borussia Dortmund'un turu atlaması için 1-0 veya 2 farklı galip gelmesi gerekiyor. İşte Borussia Dortmund Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund ilk maçında mağlup olduğu 7 devler ligi turunun 6'sında tur atlamayı başaramadı. Sadece Benfica'yı 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 4-0 yenerek tur atlayabildi. Diğer altı eşleşmede de elendi.

M.City ise ilk maçından galip geldiği 15 devler ligi eleme turunun 13'sinde bir üst tura çıktı.

Borussia Dortmund Manchester City hangi kanalda, şifresiz mi?

B.Dortmund ile M.City'nin oynayacağı çeyrek final rövanş maçı bu akşam Bein Sports 2 kanalı tarafından canlı yayınlanacak. Ayrıca Azeri Cbcsport.tv de maçı yayınlayacak.

Borussia Dortmund Manchester City saat kaçta?

Mücadele saat 22:00'da başlayacak.