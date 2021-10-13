Borussia Dortmund, 4 Beşiktaşlı ismi takibe aldı

Gelecek vaat eden, başarılı oyuncuları öne çıkartıp dünya futboluna sunan Alman kulübü Borussia Dortmund'un gözlemcileri Beşiktaş'ın genç yıldız adaylarını izliyor.

GÜNDEM 13.10.2021 - 17:13 13.10.2021 - 17:19 Kartal Bakışı
Borussia Dortmund, 4 Beşiktaşlı ismi takibe aldı

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund'un en önemli özelliği, genç isimleri parlatıp dünya futboluna sunması.

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a yeni sözleşme cevabı

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a yeni sözleşme cevabı

Erling Haaland (21), Jadon Sancho (21), Jude Bellingham (18) ve Youssoufa Moukoko (16); Alman kulübünün son dönemde piyasaya sürdüğü yeteneklerden sadece birkaçı.

Genç futbolculara yatırım yapmasıyla ünlü sarı-siyahlıların takip ettiği isimlerden bazıları da Beşiktaş'tan…

Teklif gelebilir

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen, UEFA Gençlik Ligi'nde görücüye çıkan ve Borussia Dortmund'un dikkatini çeken 4 isim var.

Bunlar; Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy. Türk takımlarının aksine, henüz 20 yaşını görmemiş gençlere A takımda sıkça şans veren Borussia Dortmund'un gözlemcilerinin bu dört genç oyuncuyu yakın takibe aldığı ve transfer teklifine hazırlandığı belirtiliyor.

(SÖZCÜ)

#Borussia Dortmund #Beşiktaş #Erling Haaland #Jadon Sancho #Jude Bellingham
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