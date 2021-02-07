Bonservisi için görüşüyoruz

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 07.02.2021 - 21:50 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Bonservisi için görüşüyoruz
Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş Fatih Vatan Spor final maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

"Biz limitlerin içinde kaldık, değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olacaktır. Onlar olmazsa Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder."

"Maçta Welinton'un çekildiği bir pozisyon var, kural değişti, çekip, bırakırsa penaltı olmuyor deniyor ama gördüğüm kadarıyla çekme oyuncunun topa gidişini engelliyor. O pozisyon penaltı."

"Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken, şampiyonluğa kenetlendik, sezon sonunu düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda o konular netleşir." (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Konyaspor
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