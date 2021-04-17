Blutv aylık ücret ne kadar? Blu Tv nasıl abone olunur? BluTV'de taahhüt var mı?

Dijital kanallar izleyicilere bir özgürlük sunuyor aslında... Belirli bir mekan veya saate bağlı kalınmaksızın istedikleri yerde, istedikleri zaman, istediklerini izleme seçeneği özellikle yeni neslin aradığı bir şey... Bilgisayarınız, akıllı android yada ios telefonunuz, tablet yada farklı bir akıllı cihazınız varsa kolaylıkla içerikleri hem de reklamsız izlemeniz mümkün olabiliyor.

BluTV içeriklerini müşterilerine SD veya HD seçenekleri ile sunuyor. Kullanıcılar kendi seçimlerini yapabildikleri gibi Auto seçeneği ile internet hızlarına bağlı olarak görüntünün otomatik ayarlanmasını da tercih edebilir.

BluTV Aylık Ücret Ne Kadar?

Kuruluşun sitedinden aktardığı bilgilere göre aylık ödeme 19,90 lira olarak uygulanıyor. Apple uygulama içi ödeme ile ise 24, 99 lira oluyor.

Yıllık olarak BluTV ödemesini yapayım kafam rahat etsin, ay ay uğraşmayayım diyorsanız çok daha uygun bir fiyatla abone olabiliyorsunuz. BluTV yıllık ücret 118,80 lira olarak belirlenmiş ve 12 taksit seçeneği ile aylık 9,90 liraya BluTv abonesi olabiliyorsunuz. Yurt dışı üyeliği Euro cinsinden belirlenmiş ve 5,90 Euro...

BluTV taahhüt var mı?

BluTV hizmeti taahhütlü değildir. BluTv'den aktarılan bilgiye göre kurulum ve taahhüt gerektirmeyen, kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğini kullanıcılara sunuyor.

BluTV'ye Nasıl Abone Olunur?

BluTV sisteisnden üyelik kaydı oluşturuyorsunuz. Kuruluştan verilen bilgiye göre, BluTV'ye kredi/banka kartı bilgilerinizi sisteme girerek başlatabilirsiniz. Apple ürünlerinde (iPhone, iPad, AppleTV) uygulama içi satın alma (in-app purchase) seçeneği bulunmaktadır.

BluTV Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Hesabım sayfasında bulunan "İptal Et" butonundan aboneliğinizi iptal ettirebilirsiniz. *Web veya mobil web üzerinden bu işlemi sağlayabilirsiniz, mobil uygulamalarda bu özellik bulunmamaktadır. *Apple uygulama içi satın alma (in-App purchase) ile gerçekleştirilen üyeliklerde iptal işlemi iTunes üzerinden gerçekleştirilmektedir. Daha fazla bilgi için bkz: Uygulama içi ödeme (in-App Purchase) ile nasıl iptal ederim?