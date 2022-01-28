Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu

İşte Pjanic'in sözleri;

Beşiktaş'ta çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Başkanımıza, asbaşkanımıza, hocalarımıza, futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kolay adapte oluyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız. Transferin son günleri hızlı geçer. O dönem takımın başında Koeman vardı. Bulunduğum durumdan mutsuzdum. Aklımda oynamak vardı. Transferin son 1.5-2 günüydü. Beşiktaş elinden geleni yaptı. Kolayca ikna oldum. Aklımda şüphe yoktu. Fanatik taraftarı, güzel ülkeyi, güzel şehri tecrübe etmeyi istedim. 2 kupalı şampiyona geliyordum. Şampiyonlar Ligi vardı. Karar vermemi kolaylaştırdı. Mutlu olmaya geldim. Mutluyum. Ailem de çok mutlu. O dönem Beşiktaş, transfer için elinden geleni yaptı. 1 senelik kiralık geldim buraya. Sezon bitmiş değil. Sezon sonu ne olur göreceğiz.

AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM

"Saha içerisinde farklı bir geçmişim var. Ancak hayatı daha normal bir Miralem olarak yaşamak istiyorum. İyi paralar kazanıyoruz ama saha dışında aile önemli. Sabah antrenman yapıyoruz ve antrenmandan sonra daha çok ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Çocuklarımı okuldan almayı seviyorum. Oğlum da futbol oynuyor. 3 günde 1 maç oynuyoruz ama onlarla beraber vakit geçirmeyi seviyorum. Hayattan beklediğim şey, normal şeyleri normal standartta normalce yaşamak. Restorana gitmek, gezmek... Trafik biraz fazla ama ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum."

SAHADA SİNİRLİYİM

"İyilik yaparken görünürsem rahat edemem. Allah bana ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme fırsatı veriyor. Bu güzel bir hissiyat. İçimden gelen bir şey. Konuşulmasını tercih etmiyorum. Saha içerisinde sinirli biriyim. Herkesle konuşurum, oyuncularla, hakemlerle. O sinirli halimi görmemek için maçlarımı da tekrar izlemiyorum. Konya ve Fenerbahçe maçlarında sert fauller yapıldı bana. Çok fazla sert tekme aldığımda hakemlere tepki gösterebiliyorum. Hakemlerin sert müdahalelere izin vermemesi gerekiyor. Onlar da doğru kararlar vermek istiyor ama futbolcu sağlığının da düşünülmesi gerekiyor."

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM

"Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor. Sezon bitmeden dolu tribünler önünde bu çılgın atmosferi yeniden tecrübe ederiz. Eğer iş kalmak kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim." (MİLLİYET)