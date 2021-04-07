Bizim takım ruhumuzun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta gol atan Rachid Ghezzal maç sonu açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 07.04.2021 - 21:16 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Bizim takım ruhumuzun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor
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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederken, gollerden birini atan Rachid Ghezzal, "Bugün, her şey güzel gitti. Kasımpaşa maçından sonra tepki vermek açısından bu maç çok önemliydi. Bugün hepimiz elimizden geleni yaptık. Ben de takımım için katkı verebildiysem ne mutlu bana. Atiba bugün 3 asist yapmayı hak etti. Oğuzhan da çok iyi oynadı, mücadele etti. Bu da bizim takım ruhumuzun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor" dedi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Ghezzal #Alanyaspor
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