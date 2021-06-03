Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy kim? Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy gerçek adı ne, yaşı kaç?

TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi perşembe akşamları ekranlarda oluyor. Dizi 3 Haziran bölümü ile sezon finali yapıyor. Dizide rol alan karakterler izleyicilerin merakını celbederken Kızılhaç hemşiresi Sandy, Kıbrıs Türklerine yardımlarıyla sempati topladı.

Peki Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Sandy'si kim? Sandy karakterini kim oynuyor, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy Kim, Gerçek Adı Ne?

Dizide Sandy karakterini Sümeyra Koç oynuyor. İşte Sümeyra Koç ile ilgili bilgiler...

Bir Zamanlar Kıbrıs Sandy, Sümeyra Koç Kimdir?

27 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğan oyuncu 34 yaşındadır. Annesi Sırbistan göçmeni, babası ise Karadağ göçmenidir.

Lise eğitiminden sonra üniversite sınavına girdi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü kazandı. Üniversite öğreniminin son yılında öğrenci değişim programları sayesinde Avrupa Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İlk oyunculuk deneyimini, Galip Derviş dizisinde Dilek karakterini oynayarak yaşadı. 2013 yılında vizyona giren Şevkat Yerimdar adlı filmde rol aldı. 2013 yılında yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Duru karakterini, Kurt Seyit ve Şura (dizi) adlı dizide ise Havva karakterini oynamıştır. Daha sonra Otel Divane adlı televizyon programında Pervin karakterini, Günebakan adlı dizide ise Günce karakterini oynamıştır.

2015'de yayımlanan Kara Kutu adlı dizide ve Saruhan adlı filmde Zeynep karakterini oynayan oyuncu, 2017 yılında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı dizide Farah karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.