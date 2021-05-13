Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?

EOKA terör örgütünün dönemin Rum liderleriyle uyguladığı mezalim altında kalan Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi izleyicileri çok etkiledi. EOKA terör örgütünün Türk köylerini bastıkları, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden insanları katlettiği sahneler günlerce konuşuldu.

Perşembe akşamları TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu hafta izleyicilerini üzdü. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok?

İlk bölümünden itibaren gerçeklere dayanan güçlü kurgusu ve başarılı oyuncuları ile izleyicilerin hem gönlüne hem zihnine dokunan, belirli bir yaş grubunun hatıralarını canlandıran Bir Zamanlar Kıbrıs ile ilgili alınan karar üzdü.

Bir Zamanlar Kıbrıs Neden Yok, Bitti Mi?

Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölümü ile yayınlanacaktı ancak TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Nedeni ise Ramazan Bayramı özel yayınları... Dizi bir haftalık bayram molasından sonra tekrar ekranda olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Kulislerden medyaya sızan bilgilere göre dizi 13. bölümde Haziran sonu gibi sezon finali yapacak. Sonrasında ise Eylül ayında yeniden TRT 1'de yayınlanmaya devam edecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs Kaç Bölüm Yayınlanacak?

Bu konuda resmi bir açıklama olmasa da Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin, 52 bölüm ekranda kalacağına yönelik bilgiler basında yer alıyor.