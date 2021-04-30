Bir Zamanlar Kıbrıs Bereli'yi kim oynuyor, gerçek adı ne? KGB nedir? KGB'nin açılımı ne?

TRT 1'in Perşembe akşamları yayınladığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" yakın tarihte yavru vatanda yaşananları gözler önüne serdi. Adayı Yunana bağlamayı amaçlayan Rum liderlerin, terör örgütü EOKA'yı kullanarak, Kıbrıs Türklerine yaşattığı zulüm, izleyenlerin yüreklerini parçaladı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Türkiye'den müfettiş gibi gönderilen Bereli karakteri Kıbrıs Türk'lerine adeta nefes olurken, EOKA'nın ise kabusu oluyor. Herkes Bereli'nin peşinde!

Dizide geçen bölümde Sovyetler Birliği'nin KGB'sinin berelinin peşinde olduğunu öğrendik. Peki KGB nedir, KGB'nin açılımı ne, Bereli'nin gerçek adı ne, Bereli karakterini kim oynuyor? İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Kıbrıs Bereli Kim Oynuyor, Gerçek Adı Ne?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Bereli karakterini Serkan Çayoğlu oynuyor. İşte başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu ile ilgili bilgiler...

Bir Zamanlar Kıbrıs Bereli, Serkan Çayoğlu Kim?

31 Mayıs 1987 Almanya doğumlu olan Serkan Çayoğlu, modellik yapmayı düşünürken oyunculuğa yönelmiş. Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi kişilerden profesyonel oyunculuk eğitimi alan Çayoğlu, Almanya'da Ekonomi bölümünü lisans düzeyinde tamamlamıştır. 2012'de Kuzey Güney dizisinde sezon finalinde gördüğümüz Serkan Çayoğlu, Zeytin Tepesi'nde rol almıştır.

2014'de Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü oynayan genç oyuncu Hayatımın Aşkı, Börü gibi dizilerde de oynamıştır. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakteri ile asıl çıkışını yapmıştır. 2020'de yayın hayatı kısa süren Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu Adem olarak genç ismi izledik.

KGB Nedir? KGB'nin Açılımı Nedir?

Bir Zamanlar Kıbrısı dizisinde Bereli'nin peşinde olan KGB izleyiciler tarafından merak edildi. Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti yani Devlet Güvenlik Komitesi demektir. O dönem Sovyetler Birliği'nin (SSCB) istihbarat ve gizli servisidir.