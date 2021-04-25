Bir Zamanlar Çukurova'da Çarpıcı Gelişme! Züleyha Ölecek Mi? Hilal Altınbilek Ayrıldı Mı?

Perşembe akşamı dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinden önemli karakterler bir bir ayrıldı. Hikayenin şekli farklı bir boyuta taşınırken son gelen haberler yine dikkat çekti. Bir Zamanlar Çukurova'nın ana karakterlerinden Züleyha da ayrılıyor mu? Hilal Altınbilek'in oynadığı Züleyha karakterinin de veda edeceği iddia ediliyor.

Üçüncü sezonu ile ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'da artık sona geliniyor. Perşembe günleri TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Kanal D'de Camdaki Kız gibi güçlü rakipleri karşısında bulan dizinin tahtı sallanmaya başlamıştı. Sadık bir takipçi kitlesine sahip olan dizi bu iki yeni dizinin güne ortak olmasıyla birlikte izleyici kaybetti.

Senaristler bu rekabette Bir Zamanlar Çukurova'nın cazibesini arttırmak için etkileyici, çarpıcı gelişmeleri hikayeye katacak gibi gözüküyor. Bu doğrultuda hamile olan Züleyha'nın aracıyla kaza yapması ve acı içinde zor durumda kalması ilk yapılan hamlelerden birisi oldu.

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Ölecek Mi?

Sevda’nın gerçek yüzünün görüneceği ilerleyen bölümlerde Demir’in Fikret’e olan büyük öfkesi ile birlikte Ümit’in yeni adımlarını ve hızla yeni bir Behice olma yolunda ilerlediğini izleyiciler görecek. Ancak Züleyha'nın ölümüne dair bir gelişme şu anda yok. Züleyha bebeğini kaybedecek ve bunun acısıyla yaşamaya çalışacak.