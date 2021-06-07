BİM personel alımı yapıyor! En az 3 bin 500 TL maaşla BİM şubelerine eleman alınacak! İşte detaylar...

Türkiye'de hemen hemen her mahallede şube açan BİM personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı şehirlerde bulunan şubelerinde istihdam edilmek üzere 3 bin 500 TL maaşlar BİM işçi alımları olacak.

Haziran ayı itibariyle de BİM yeni personel alımı ilanlarını kendi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor.

Personel alımı için adaylarda genel olarak, dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına yatkın ve paylaşımcı, müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü olması şartlarına dikkat edildiği sitelerinde belirtildi.

Satış Danışmanı, Manav, Kasiyer, Reyon Görevlisi, Beden İşçisi ünvanlarında BİM işçi alımları yapılacak.

BİM şubelerinde çalışacak personellere, internette yer alan bilgilere göre en az 3.500 TL maaş ödeniyor. Aynı zamanda yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti de ödeniyor.

Bim A.Ş.'ye Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangibir sağlık sorunu olmamak

18 Yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak

En az İlköğretim mezunu olmak

Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak

Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak