Bilic'ten Atiba Hutchinson ve Sergen Yalçın sözleri

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sezon WBA ile Aralık ayında yollarını ayıran Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, kısa bir süre boşta kaldıktan sonra Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.

Çin'deki kariyerine başlayan Hırvat hocaya, eski takımının Süper Lig 'de kazandığı şampiyonluğu, Sergen Yalçın'ı ve elbette Kara Kartal'a gelmesinde başrolü oynadığı Atiba Hutchinson'ı sorduk.

İşte Bilic'in açıklamaları;

'Her takımın ihtiyacı'

"Atiba'nın, Türkiye geliş sürecini hepiniz biliyorsunuz. Savunması gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Bazen çok büyük oyuncular bir takıma gelir ama başarılı olamaz. Atiba, çok farklı bir oyuncuydu. Büyük bir futbol ülkesinden değil, Kanada'dan geliyordu. Hollanda'da top oynamıştı. Atiba, her takımın ihtiyaç duyacağı, çok profesyonel bir futbolcu. Belki bugün Kanadalı değil, İngiliz ya daHırvat olsaydı, çok daha meşhur ve popüler bir oyuncu olmuştu."

'Kendinize bakarsanız...'

"Onun burada başarılı olacağını zaten biliyordum ama kimse bu kadar iyi ve bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu olacağını o dönem tahmin etmiyordu. Atiba kendisine çok iyi bakar, son derece zekidir. Türkiye'de Beşiktaş’ın efsane oyuncuları arasındaki yerini net şekilde almıştır. Büyüleyici bir karaktere sahip ve diğer oyuncular için harika bir örnek. Benim için İbrahimovic ya da Ryan Giggs gibi bir oyuncu. Eğer kendinize iyi bakar ve profesyonel yaşarsanız, 37 yaşındaki Atiba gibi uzun bir kariyeriniz olur."

'Olay sadece para değil'

"Örneğin Luka Modric, 35 yaşında ve Real Madrid'de oynuyor. Burada olay sadece para değil. Atiba da dahil işte bu saydığım isimler futbolu gerçekten seviyorlar, gerçek birer sporcular, rekabetçiler ve oyuna olan açlıkları hala var. Bu söylediklerim çok kilit şeyler. Atiba gibi oyuncular, futbolun elçisi olarak gösterilmeli. Örnek olarak, 'sporcu gençlere ders niteliğinde anlatılması gerek."

'İnanılmaz bir rekabet ortaya çıkardı'

Koronavirüsün futbola etkisi nasıl oldu?

"Virüs nedeniyle birçok takım inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Özellikle Avrupa'da çok ilginç bir sezon geçirdik. Fransa, İspanya ve Türkiye'de şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürdü. İngiltere ve İtalya'da ilk 4'e girmek için inanılmaz bir rekabet yaşandı. Türkiye özelinde bakarsak, üç büyüklerden 3'ü de ligi kazanmaya çok yakındı. Genel olarak ise dünyadaki birçok kulüp şu an ayakta kalmak için mücadele ediyor."

'Sergen mükemmel bir iş çıkardı'

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Onun için neler söylersiniz?

"Öncelikle Beşiktaş şampiyon olduğu ve sezonu iki kupayı birden kazanarak tamamladıkları için gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş'taki herkesi tebrik ediyorum. Sergen, oyuncu olarak büyük bir isim olduğu bu kulüpte hoca olma şansını yakaladı ve mükemmel bir iş çıkardı. İniş ve çıkışların tahmin edilemediği bir dönemde takımı harika bir şekilde ayakta tuttu. Özellikle kırılma anlarında ayakta kaldı. Oyuncularından maksimum verim aldı. Türk futbolunda hoca olarak çok daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum." (FANATİK)